Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,13 EUR -0,54% (17.05.2019, 11:37)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

57,07 EUR -0,38% (17.05.2019, 11:23)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bayer habe in dieser Woche die dritte Niederlage im dritten Glyphosat-Prozess kassiert. Mehr als zwei Milliarden Dollar solle der Leverkusener Konzern an das krebskranke Ehepaar Alva und Alberta Pilliod zahlen. Der Konzern präsentiere aber Zuversicht. Bayer habe mit seinen Berufungsverfahren Aussicht auf Erfolg, habe der Leiter des Agrargeschäfts Crop Science, Liam Condon, gesagt.Die Chancen für Bayer stünden gut, weil Richter sich mit den Bayer-Einsprüchen gegen die Jury-Urteile beschäftigt hätten. Die Erfahrung in allen Branchen zeige, dass für Rechtsstreitigkeiten immer eine Lösung gefunden werde. Wichtig sei, dass sich regulatorisch auch durch die Urteile nichts geändert habe. "Wir müssen nur diese Streitsachen klären und hinter uns lassen." Dies berichte die Nachrichtenagentur Reuters.Wie gehe es nun weiter? Bayer werde noch in der ersten Instanz versuchen, das Urteil im Rahmen eines Richterspruchs zu kippen. Beim ersten Urteil bei den Glyphosat-Prozessen im vergangenen Jahr sei das Unternehmen allerdings damit gescheitert. Sollte dies nun erneut so sein, werde der Fall vor einem Berufungsgericht in zweiter Instanz verhandelt werden. Hier werde man dann auf Berufs- statt Laienrichter treffen.Erfahrungsgemäß sei es so, dass das in Berufungs- oder Vergleichsverfahren die Summen drastisch gesenkt würden. Von den Berufsrichtern erhoffe sich Bayer größeres Augenmerk für die immer wieder zitierten Studien zur Sicherheit von Glyphosat und sachlichere Urteile. Dennoch: Am Ende eines möglicherweise jahrelangen Rechtsstreits könnte ein teurer Vergleich stehen. Derzeit sei das finanzielle Risiko nicht abschätzbar.Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt deswegen weiter bei seiner Empfehlung, die Entwicklungen von der Seitenlinie aus zu beobachten. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link