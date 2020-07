Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe zuletzt an Boden verloren. Neue fundamental relevante Nachrichten seien nicht zu verzeichnen. Die Unsicherheiten im Bezug auf die weitere Entwicklung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten würden aber bestehen bleiben.Unsicherheit möge die Börse bekanntlich überhaupt nicht. Aber genau das biete der Leverkusener Konzern derzeit den Investoren. Im Berufungsverfahren zum Urteil um angeblich krebserregende glyphosathaltige Unkrautvernichter sei die Strafe für Bayer zwar drastisch reduziert worden. Der Schuldspruch sei jedoch nicht wie von Bayer gefordert aufgehoben. Und beim Umgang mit zukünftigen Klagen sei der zuständige US-Bundesrichter Vince Chhabria offenbar nicht auf der Seite des deutschen Konzerns. So habe Chhabria signalisiert, Bayers Vorschlag zum Umgang mit zukünftigen Klagen abzulehnen.Interessierte Anleger sollten sich die Bayer-Aktie auf die Watchlist setzen und die Zahlenvorlage am 4. August 2020 abwarten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:59,63 EUR -1,75% (27.07.2020, 16:25)