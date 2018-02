Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (28.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie vor einem massiven Kursrutsch?! AktienanalyseZahlreiche Negativschlagzeilen beherrschen am Mittwoch die Nachrichten zum Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und schickten diese zugleich mit einem Kursabschlag von zur Stunde über 3,1 Prozent ins Minus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Technisch bewege sich das Wertpapier derzeit auf Gratwanderung zu einem ausgewachsenen Verkaufssignal!Negative Währungseffekte, Probleme im wichtigen südamerikanischen Markt und eine verspätete Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto hätten Bayer die Bilanz für 2017 verhagelt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) von Bayer bei knapp 9,3 Milliarden Euro stagniert, das selbst gesteckte Ziel leicht über dem Niveau des Vorjahres habe das Unternehmen verfehlt. Auch der Umsatz von rund 35 Milliarden Euro habe im Vergleich auf Vorjahresniveau gelegen. Die Monsanto-Übernahme werde nun für das zweite Quartal 2018 anvisiert, noch aber stehe die Genehmigung dafür aus.Offenbar alles Argumente die Bayer-Aktie aus den Depots zu werfen und für einen Rücksetzer an die Tiefs aus Anfang Februar, um 95,00 Euro zu sorgen. Und ausgerechnet darunter könnte ein massiver Kursrutsch dem Wertpapier zusetzen und sogar an die Verlaufstiefs aus 2016 abwärts führen. Ohnehin stünden noch einige Kurslücken zwischen 85,00 und 90,00 Euro offen, sodass diese nun bald geschlossen werden könnten und zudem ein Short-Investment auf Bayer erlauben würde einzugehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: