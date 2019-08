Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,03 EUR +5,17% (06.08.2019, 14:50)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,07 EUR +6,43% (06.08.2019, 14:36)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (07.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie drehe am Mittwoch regelrecht auf, baue ihre Gewinne von Stunde zu Stunde aus, notiere einsam und unangefochten an der Spitze der Gewinnerliste im DAX. Der Grund? Es gebe zwei. Zum einen den Verkauf einer Randsparte und ein damit verbundener höherer Ertrag als erwartet. Und zum anderen würden Marktteilnehmer eine Meldung in Zusammenhang mit der Klagewelle gegen Monsanto optimistisch interpretieren.Der für den 19. August angesetzte nächste US-Prozess um mögliche Krebsrisiken glyhposathaltiger Unkrauftvernichter werde laut einem Bericht der "Wirtschaftswoche" offenbar verschoben. Ebenso solle ein für September geplantes Verfahren vertagt werden, wie das Magazin am Mittwoch unter Berufung auf US-Justizkreise geschrieben habe. Eine Stellungnahme seitens der Gerichte gebe es noch nicht, habe es weiter geheißen.Die Meldung über eine Verschiebung der nächsten Prozesse rund um Glyphosat komme zur rechten Zeit. Nach dem Verkauf des Chemieparkbetreibers Currenta ins Ausland und einem höher als erwartet ausgefallenen Verkaufserlös nähre die eingangs erwähnte Meldung die Hoffnung der Anleger auf eine Trendwende bei dem arg gebeutelten Papier, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Bayer-Aktie: