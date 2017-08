ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (11.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Es geht nach unten - ChartanalyseIm Juni erreichte die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ein Hoch bei 123,90 Euro, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nur wenige Tage später hätten infolge einer Gewinnwarnung massive Abgaben eingesetzt, welche die Bayer-Aktie einmal quer durch den damals noch bestehenden Aufwärtstrend nach unten geschickt hätten. Um 114 Euro seien die Notierungen aus der Trendbewegung ausgebrochen, hätten in der Folge zunächst bis 110 Euro zur Seite tendiert, doch hätten nach dieser Konsolidierung die Richtung nach unten fortgesetzt. In den letzten zwei Wochen sei die Bayer-Aktie nach der Senkung der Jahresziele einen Weg kleiner Schritte rückwärtsgegangen und habe sich der 200-Tage Linie von oben her zielstrebig angenähert.Mit dem Unterschreiten der aktuell bei 105,83 Euro verlaufenden, langfristigen Orientierung könnte bei der Abwärtstendenz der Bayer-Aktie eine neue Etappe starten. Ziel könnte das doppelte Tief von Ende September und Anfang Dezember um 86 Euro sein, das zum Ende letzten Jahres einen fast sieben Monate laufenden Anstieg charttechnisch in Gang gesetzt habe. Mit einem Indexanteil von aktuell neun Prozent sollte sich die Bayer-Aktie als Schwergewicht bei einem abgabebereiten Marktumfeld dem fallenden DAX auch nicht widersetzen können, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.08.2107)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:104,90 EUR +0,24% (11.08.2017, 09:32)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:104,751 EUR +0,84% (11.08.2017, 09:45)