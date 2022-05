Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

27,61 EUR +15,77% (25.05.2022, 22:27)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

204,40 DKK +18,80% (25.05.2022, 16:59)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



Nasdaq Other OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, Nasdaq Other OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (25.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Impfstoffherstellers Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, Nasdaq Other OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Dem Hersteller des Affenpocken-Impfstoffs Imvanex zufolge sei bei dem aktuellen Ausbruch nicht mit einem Mangel des Vakzins zu rechnen. "Wir glauben, dass wir die weltweite Nachfrage bedienen können ohne weitere Investitionen in unsere Produktionsanlagen", habe Sprecher des Unternehmens Bavarian Nordic, Rolf Sass Sørensen, gesagt. Bavarian Nordic habe seinen Hauptsitz in Dänemark, wo auch die Produktion stattfinde. Entwickelt worden sei der Vektorimpfstoff jedoch in der deutschen Niederlassung in Martinsried bei München.Das Unternehmen verfüge über die einzige Zulassung für ein Vakzin gegen die Affenpocken weltweit. Möglich sei derzeit die Produktion von 30 Mio. Dosen jährlich, habe Sørensen gesagt. Die Zulassung für Affenpocken beschränke sich aber auf die USA, wo der Impfstoff unter dem Namen Jynneos bekannt sei, und Kanada. Eine Zulassung in der EU sei in Planung, habe Sørensen gesagt. In Europa sei der Impfstoff bisher nur für die als ausgestorben geltenden Pocken beim Menschen zugelassen. Beispielsweise in Großbritannien werde das Vakzin aber auch "Off-Label", also ohne entsprechende Zulassung eingesetzt, so Sørensen weiter.Welche Mengen des Impfstoffs genau an welche Länder verkauft würden, habe der Sprecher nicht verraten wollen. Er habe allerdings betont, das Unternehmen erhalte derzeit Anfragen "aus vielen, vielen Ländern" und es sei wahrscheinlich, dass aus allen von dem aktuellen Ausbruch betroffenen Ländern entsprechende Anfragen eingehen würden. Deutschland habe nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach "bis zu 40.000 Dosen" Pockenimpfstoff bestellt.Die Bavarian Nordic-Aktie habe zuletzt deutlich zulegen können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2022)Hinweis:Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link