Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

0,0783 EUR -54,48% (29.03.2021, 19:02)



Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

0,0983 EUR -43,05% (29.03.2021, 17:36)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (29.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der letzte Funken Hoffnung sei verflogen. Nach dem Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung am 15. Januar 2021 habe die Baumot Group eigentlich einen Investor finden wollen, der dem Hersteller von Diesel-Nachrüstsystemen zur Abgas-Nachbehandlung aus dem Dilemma helfe. Am Montag nun die Meldung, dass kein Investor gefunden worden sei. Die Baumot-Aktie stürze endgültig ab.In einer Ad hoc-Mitteilung der Baumot Group vom Nachmittag heiße es: "Die geführten, durchaus zwischenzeitlich erfolgsversprechenden Verhandlungen haben nicht zum Ziel des Herbeiführens einer Gesamtlösung geführt, sodass für die Baumot Gruppe eine neue Situation eingetreten ist, die einen Strategiewechsel erforderlich macht." Eine Fortführung der Gesellschaft sei nicht mehr wahrscheinlich. Die verbliebenen Assets sollten nun verwertet werden, um die Interessen der Gläubiger zu befriedigen.Wolle heißen: Die wirtschaftliche Grundlage der Baumot Group AG sei weggefallen, eine Gesamtlösung sei vom Tisch. "Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, die Regelinsolvenzverfahren sowohl für die Baumot Group AG als auch für ihre Tochtergesellschaften zu beantragen", heiße es in der Mitteilung.Das übliche Zocken mit Pleite-Aktien könnte bei dem Small Cap ausfallen. DER AKTIONÄR hatte selbst sehr risikobereiten Anlegern von der Baumot Group abgeraten. Weiterhin heißt es: Finger weg!, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Baumot Group-Aktie. (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link