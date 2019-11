Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

1,92 EUR +1,05% (18.11.2019, 15:27)



Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

1,912 EUR +1,81% (18.11.2019, 15:15)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.

(18.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum spekulativen Kauf der Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA).Nach der Zulassung für über 60 Modelle des VWKonzerns im Sommer habe Baumot Group nun eine zweite Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) erlangen können, auf deren Basis ab sofort auch über 50 Modelle des Daimler-Konzerns mit den SCR-Katalysatoren ausgestattet werden könnten. Damit decke das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits rund ein Viertel des relevanten Marktes ab, doch weitere ABEs sollten zeitnah folgen.Nach diesen Erfolgen bestehe die letzte Unsicherheit bezüglich der PKW-Nachrüstung in der Frage, in welchem Ausmaß die Autohalter ihre Fahrzeuge tatsächlich nachrüsten lassen würden. Angesichts der nur geringen Kosten und der ansonsten zu befürchtenden Nutzungseinschränkungen und Wertverluste gehe Jakubowski von einer großen Bereitschaft aus, die sich ab 2020 spürbar in den Umsätzen von Baumot niederschlagen sollte. Allerdings habe er die diesbezüglichen Schätzungen nun etwas vorsichtiger ausgestaltet und sich damit an die Unternehmensprognose angelehnt, die deutlich zurückhaltender ausgefallen sei als seine bisherigen Schätzungen.Nach der Aktualisierung seiner Schätzungen und der Anpassung der Aktienzahl nach der jüngsten Kapitalerhöhung sehe Jakubowski den fairen Wert nun bei 3,00 Euro je Aktie, gleichbedeutend mit einem hohen Kurspotenzial von über 50 Prozent. Da seine Schätzungen aber mit erheblicher Unsicherheit (unter anderem bezüglich des tatsächlichen Umfangs der PKW-Nachrüstung sowie des "ewigen" Geschäfts nach dem Ende der Verbrenner-Ära) behaftet sind, sieht Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, dieses Kurspotenzial als spekulativ, was er mit dem Urteil "speculative buy" für die Baumot Group-Aktie zum Ausdruck bringt. (Analyse vom 18.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Baumot Group-Aktie: