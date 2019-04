Tradegate-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:

Kurzprofil Bastei Lübbe AG:



Die Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und E-Books mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Rätselmagazine und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment".



Mit einem Jahresumsatz von rund 107 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017/2018) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. (02.04.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Bastei Lübbe-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) unter die Lupe.Beim Kölner Verlagshaus kehre keine Ruhe ein. Das zum Sanierungsfall mutierte, einstige Erfolgshaus von und für Literaten verliere mit Bodo Horn-Rumold nun einen seiner inhaltlich stärksten Köpfe auf dem Sektor Kinder- und Jugendbuch. Der in der Branche hochgeschätzte Verleger und begeisterte Buch-Macher starte im April mit einer eigenen Agentur und werde am Ende des Tages zum Konkurrenten von Bastei werden. Der dortige, neue starke Mann, Carel Halff - er habe beim Augsburger Weltbildverlag schon nicht überzeugt - sei nach Erachten der Experten mit der Sanierung überfordert und setze rein auf die großen Namen wie etwa den Erfolgsautor Ken Follett.Die aktuell bei über 1.60 Euro gehandelte Aktie liegt auf 3-Jahres-Sicht mit 77,5% unter Wasser; 22 Mio. Euro Börsenwert sind für die verschuldete und operativ nicht nachhaltig profitable Bastei schlicht zu viel, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 02.04.2019)Börsenplätze Bastei Lübbe-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:1,65 EUR +1,54% (02.04.2019, 10:00)