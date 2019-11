Börsenplätze Basler-Aktie:



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (07.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin die Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) von "kaufen" auf "halten" herab.Die Rezession halte nun bereits über zwölf Monate an, würden die Aktienexperten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie konstatieren. Der Ordernachschub im 9M/19 von +9% auf EUR 122,7 Mio. sei überwiegend konsolidierungsbedingt gewesen. Inklusive Zukäufen sei der Konzernumsatz um nom. -6% ggü. Vj. auf EUR 123,2 Mio. gestiegen. Das Geschäftsklima habe sich zwischenzeitlich stark eingetrübt, doch belastbare Erholungszeichen seien nicht auszumachen. Auch wenn die Kundenmärkte sehr reaktionsschnell seien - bevor die Handelskonflikte nicht hinreichend befriedet seien, bleibe eine durchgreifende Nachfragebelebung unwahrscheinlich.Der Guidance-Korridor für das Geschäftsjahr 2019 sei erneut - wenig überraschend und zum unteren Ende des Erwartungskorridors hin - präzisiert worden.Der 2022er Ziel-Umsatz von EUR 250 Mio. habe Bestand, dazu sei nach der "Übergangszeit" wieder kräftiges Wachstum nötig, so die Analysten.Aufgrund der genannten Unsicherheiten und der Perspektiven vergeben Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, der Basler-Aktie ein "halten"-Urteil. (Analyse vom 07.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link