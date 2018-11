SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

CHF 1.722 +0,06% (27.11.2018, 09:56)



ISIN Barry Callebaut-Aktie:

CH0009002962



WKN Barry Callebaut-Aktie:

914661



Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BCLN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BARN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BYCBF



Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Umsatz von CHF 6,8 Milliarden (EUR 6,3 Milliarden/ USD 6,9 Milliarden) im Steuerjahr 2016/17 ist die Barry Callebaut Group (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) mit Sitz in Zürich weltweit führend in der Herstellung qualitativ hochwertiger Schokolade- und Kakaoprodukte - von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis hin zur Herstellung der feinsten Schokoladen, darunter auch Schokoladefüllungen, -dekorationen und -mischungen. Der Konzern betreibt nahezu 60 Produktionsstandorte weltweit und beschäftigt weltweit etwa 11.000 engagierte Arbeitskräfte sehr diverser Herkunft.



Die Barry Callebaut Group beliefert die gesamte Lebensmittelindustrie, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Anwendern von Schokolade, wie Chocolatiers, Konditoren, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Caterer. Die zwei weltweit bekannten Marken, die sich auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Gourmet-Kunden richten, sind Callebaut® und Cacao Barry®. Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, nachhaltige Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen, um zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit Kakao und zur Verbesserung der Lebensumstände der Kakaobauern beizutragen. Sie unterstützt die Cocoa Horizons Foundation bei deren Ziel, eine nachhaltige Zukunft für Kakao und Schokolade zu gestalten. (27.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Barry und Garuda hätten 2015 den ersten langfristigen Liefervertrag über mehr als 10.000 Tonnen Schokoladenmixturen pro Jahr bekannt gegeben. Unter diesem neuen Vertrag werde Barry weitere 7.000 Tonnen liefern (0,3% des Konzernvolumens bzw. 6,6% des Volumens für den Asien-Pazifik-Raum oder 1% des Outsourcing-Volumens). Barry werde CHF 2,8 Mio. in den Bau einer "Anlage in der Anlage" auf dem Gelände von Garudafood investieren.Vor der Ausweitung dieser Partnerschaft sei im September eine Vereinbarung mit Burton‘s Biscuit Company in Großbritannien über 12.000 Tonnen bekannt gegeben worden. Mit Burton und Garuda habe sich Barry somit bereits ein jährliches Volumen von fast 20.000 Tonnen gesichert (0,9% Wachstum).Die Mitteilung entspreche voll und ganz der Strategie von Barry, langfristige Partnerschaften zu schließen. Ziel sei ein Outsourcing-Volumen von 30.000 bis 40.000 Tonnen p. a. im Rahmen des Ziels, ein Volumenwachstum von 4 bis 6% zu erreichen. Zur Erinnerung: Die Transaktion mit Garudafood habe sich verwässernd ausgewirkt. Sie sei die erste Outsourcing-Vereinbarung für Barry im Asien-Pazifik-Raum gewesen. Die Region sei für Barry ein bedeutender Wachstumsmarkt mit zweistelligen Wachstumsraten u. a. in China und Japan.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:1.529 EUR (26.11.2018)