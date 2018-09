SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

1.847,00 CHF +0,11% (19.09.2018, 09:29)



ISIN Barry Callebaut-Aktie:

CH0009002962



WKN Barry Callebaut-Aktie:

914661



Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BCLN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BARN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BYCBF



Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 6,7 Mrd. (EUR 6,1 Mrd./ USD 6,8 Mrd.) für das Geschäftsjahr 2015/16 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung von Kakao-Bohnen bis hin zur Herstellung von feinster Schokolade, wobei Schokolade-Füllungen. Dekorationen und Mischungen dazugehören. Der Konzern betreibt weltweit mehr als 50 Produktionsstandorte und beschäftigt rund um den Globus eine breite Palette von knapp 10.000 engagierten Mitarbeitern.



Die Barry Callebaut Group beliefert, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Schokoladenanbietern wie Chocolatiers. Konditoren. Bäckern. Hotels, Restaurants oder Catering-Unternehmen. die gesamte Lebensmittelindustrie. Die beiden weltweit bekannten Marken, die den spezifischen Bedürfnissen dieser Gourmet-Kunden gerecht werden, sind Callebaut® und Cacao Barry®.



Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, bis 2025 nachhaltige Schokolade als Nonn zu etablieren, so dass die zukünftige Versorgung mit Kakao gesichert und der Lebensunterhalt der Fanner zu verbessert wird. Der Konzern unterstützt die Cocoa Horizons Foundation in ihrem Ziel, eine nachhaltige Kakao- und Schokoladen-Zukunft zu gestalten. (19.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Neue Outsourcing-Vereinbarung: 12.000 Tonnen an die Burton's Biscuit Company in Großbritannien. Dies entspreche ca. 0,6% des jährlichen Volumens der Gruppe. Zur Erinnerung: Barry erwarte ein jährliches Outsourcing-Volumen von rund 40.000 Tonnen, um das Volumenwachstumsziel von 4% bis 6% zu erreichen. Die Transaktion sei die wichtigste seit der im September 2016 bekannt gegebenen Vereinbarung mit Mondelez (30.000 Tonnen).Neue Produktionsstätte in Großbritannien: Barry erwerbe die Vermögenswerte von Burton im Bereich Schokoladenherstellung mit einer geschätzten Produktionskapazität von über 20.000 Tonnen. Sämtliche Mitarbeitenden, die momentan bei Burton angestellt seien, würden ihre Stelle unter der Eigentümerschaft von Barry behalten. Basierend auf den Analystenschätzungen werde die Fabrik von Burton die Kapazität in Großbritannien um rund 15% erhöhen. Im letzten Jahr habe der britische Markt 6% des Umsatzes ausgemacht.Kein Preis veröffentlicht: Der Analyst gehe von weniger als CHF 10 Mio. für den Erwerb der Vermögenswerte aus. Er schätze die Investition für eine Produktionskapazität von 20.000 Tonnen (Greenfield-Investition) auf rund CHF 25 Mio.Wenn man von einer Investition von weniger als CHF 10 Mio. ausgehe, dann scheine Barry mit der Vereinbarung mit Burton eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Eine, die zudem 25% des erwarteten jährlichen Outsourcing-Volumens garantiere. In den nächsten zwei Jahren dürfte sich die Transaktion allerdings verwässernd auswirken. Die Combined Ratio beim Kakao habe in den letzten Monaten auf sehr hohem Niveau verharrt, während der Preis für Kakaobohnen überaus tief geblieben sei - beides ideale Voraussetzungen für eine Rentabilität und einen FCF im Geschäftsjahr 2019 auf Rekordniveau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:1.636,00 EUR +0,12% (19.09.2018, 09:08)