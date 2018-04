Tradegate-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 6,7 Mrd. (EUR 6,1 Mrd./ USD 6,8 Mrd.) für das Geschäftsjahr 2015/16 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung von Kakao-Bohnen bis hin zur Herstellung von feinster Schokolade, wobei Schokolade-Füllungen. Dekorationen und Mischungen dazugehören. Der Konzern betreibt weltweit mehr als 50 Produktionsstandorte und beschäftigt rund um den Globus eine breite Palette von knapp 10.000 engagierten Mitarbeitern.



Die Barry Callebaut Group beliefert, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Schokoladenanbietern wie Chocolatiers. Konditoren. Bäckern. Hotels, Restaurants oder Catering-Unternehmen. die gesamte Lebensmittelindustrie. Die beiden weltweit bekannten Marken, die den spezifischen Bedürfnissen dieser Gourmet-Kunden gerecht werden, sind Callebaut® und Cacao Barry®.



Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, bis 2025 nachhaltige Schokolade als Nonn zu etablieren, so dass die zukünftige Versorgung mit Kakao gesichert und der Lebensunterhalt der Fanner zu verbessert wird. Der Konzern unterstützt die Cocoa Horizons Foundation in ihrem Ziel, eine nachhaltige Kakao- und Schokoladen-Zukunft zu gestalten. (11.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, überprüf sein Rating und das Kursziel von CHF 1.600 für die Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Barry habe das hohe Volumenwachstum auch in Q2 beibehalten und die Erwartungen dadurch übertreffen können (H1: +8,0%). Ohne Beiträge seitens Outsourcing und Akquisitionen habe die Zunahme noch bei 4,5% gelegen - und damit immer noch über VontE (3,8%) bzw. dem Marktwachstum (gem. Nielsen 2,5%). Ins Auge gefallen sei dem Analysten die sequenzielle Verlangsamung in der hochmargien Sparte G&S, die trotz deutlich tieferer Vergleichsbasis von 8,9% (Q1) auf 5,2% (Q2) zurückgefallen sei. Der Preiseffekt habe bei -9,7% und damit im Einklang mit seinem Schätzwert gelegen.Ohne Sondereffekte (Mondelez in H1/2017) habe sich das EBIT pro Tonne in LW um 11,6% auf CHF 271 (VontE: CHF 278) erhöht. Um die positive Combined Ratio beim Kakao in beiden Jahren bereinigt, habe sich das EBIT pro Tonne in LW noch um 7,4% erhöht und habe damit leicht unter dem Volumenwachstum gelegen. Gleichzeitig seien die Unternehmenskosten aber um markante CHF 10 Mio. angestiegen.Der FCF habe mit CHF 23 Mio. im Plus (ggü. leichtem Abfluss in H1/2017) gelegen, was sich nicht zuletzt dem weniger starken NUV-Abfluss (Kakaopreis) verdanke. Insgesamt falle es aber sehr schwer, die "wahre" Barmittelgenerierung bei Barry zu ermitteln.Mittelfristige Prognose bestätigt: Keine Überraschungen: Volumenwachstum von 4 bis 6%, EBIT über Volumenwachstum.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, überprüft das "hold"-Rating und sein Kursziel von CHF 1.600 für die Barry Callebaut-Aktie. (Analyse vom 11.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie: