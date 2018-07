ISIN Barry Callebaut-Aktie:

CH0009002962



WKN Barry Callebaut-Aktie:

914661



Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BCLN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BARN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BYCBF



Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 6,7 Mrd. (EUR 6,1 Mrd./ USD 6,8 Mrd.) für das Geschäftsjahr 2015/16 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung von Kakao-Bohnen bis hin zur Herstellung von feinster Schokolade, wobei Schokolade-Füllungen. Dekorationen und Mischungen dazugehören. Der Konzern betreibt weltweit mehr als 50 Produktionsstandorte und beschäftigt rund um den Globus eine breite Palette von knapp 10.000 engagierten Mitarbeitern.



Die Barry Callebaut Group beliefert, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Schokoladenanbietern wie Chocolatiers. Konditoren. Bäckern. Hotels, Restaurants oder Catering-Unternehmen. die gesamte Lebensmittelindustrie. Die beiden weltweit bekannten Marken, die den spezifischen Bedürfnissen dieser Gourmet-Kunden gerecht werden, sind Callebaut® und Cacao Barry®.



Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, bis 2025 nachhaltige Schokolade als Nonn zu etablieren, so dass die zukünftige Versorgung mit Kakao gesichert und der Lebensunterhalt der Fanner zu verbessert wird. Der Konzern unterstützt die Cocoa Horizons Foundation in ihrem Ziel, eine nachhaltige Kakao- und Schokoladen-Zukunft zu gestalten. (16.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Der Analyst habe seine Schätzwerte angepasst, um die Ergebnisse der verschiedenen Divisionen zu berücksichtigen. Für 2018 rechne er neu mit einem ausgelagerten Volumen von 47.000 Tonnen (= 2,4% Vol.wachstum ggü. bisher 43.000 Tonnen), für 2019-20 mit je 40.000 Tonnen. Seine zugrunde liegenden Annahmen würden indes unverändert bleiben. Insgesamt ergebe sich so eine leichte Senkung seiner EPS-Prognose. Als nächsten Kursimpuls sehe er die GJ 2018-Ergebnisse am 7. November (=). Barry sehe sich in Q4 beim Volumen einer schwierigen Vergleichsbasis gegenüber (Q4/2017: +9,2%).Was für Barry wirklich zähle, sei die Entwicklung von Gewinn und Cashflow in H2/2018 bzw. H1/2019, die durch die in den letzten Monaten gesunkene Combined Ratio beim Kakao und den unverändert hohen Kakaobohnenpreis (+29% ggü. 1.9.2017) belastet werde. Der Analyst sei der Ansicht, dass H1/2018 für Barry einen Zyklushöhepunkt dargestellt habe, nicht nur im Hinblick auf das Volumenwachstum, sondern auch bezogen auf Gewinn- und Cashflow-Generierung. In die anhaltend anspruchsvolle Bewertung seien die hohen Erwartungen bezüglich Gewinn und Cashflow bereits eingepreist.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Barry Callebaut-Aktie mit dem Votum "reduce". Das Kursziel laute CHF 1.550. (Analyse vom 16.07.2018)Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:1.540 EUR +0,06% (16.07.2018, 08:10)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:CHF 1.797,00 -0,17% (16.07.2018, 09:11)