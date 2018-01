ISIN Barry Callebaut-Aktie:

CH0009002962



WKN Barry Callebaut-Aktie:

914661



Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BCLN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BARN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barry Callebaut-Aktie:

BYCBF



Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 6,7 Mrd. (EUR 6,1 Mrd./ USD 6,8 Mrd.) für das Geschäftsjahr 2015/16 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung von Kakao-Bohnen bis hin zur Herstellung von feinster Schokolade, wobei Schokolade-Füllungen. Dekorationen und Mischungen dazugehören. Der Konzern betreibt weltweit mehr als 50 Produktionsstandorte und beschäftigt rund um den Globus eine breite Palette von knapp 10.000 engagierten Mitarbeitern.



Die Barry Callebaut Group beliefert, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Schokoladenanbietern wie Chocolatiers. Konditoren. Bäckern. Hotels, Restaurants oder Catering-Unternehmen. die gesamte Lebensmittelindustrie. Die beiden weltweit bekannten Marken, die den spezifischen Bedürfnissen dieser Gourmet-Kunden gerecht werden, sind Callebaut® und Cacao Barry®.



Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, bis 2025 nachhaltige Schokolade als Nonn zu etablieren, so dass die zukünftige Versorgung mit Kakao gesichert und der Lebensunterhalt der Fanner zu verbessert wird. Der Konzern unterstützt die Cocoa Horizons Foundation in ihrem Ziel, eine nachhaltige Kakao- und Schokoladen-Zukunft zu gestalten. (25.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Barry profitiere weiterhin von einem günstigen Marktumfeld. So habe in GJ 2017 die Combined Ratio beim Kakao einen positiven Effekt auf das EBIT von CHF +28 Mio. gehabt, während sich die tiefen Kakaopreise günstig auf den FCF ausgewirkt hätten (CHF +92 Mio.). Gehe man hier von unveränderten Bedingungen aus, dürften die genannten Effekte in GJ 2018 noch deutlicher ausfallen. Ohne diese würde das EBIT pro Tonne allerdings stagnierend bis negativ ausfallen (Verwässerungseffekt durch Outsourcing).Der Analyst aktualisiere seine Schätzwerte für GJ 2018, um die markanten Auswirkungen von Kakaopreisniveau und Combined Ratio besser berücksichtigen zu können. Die zugrunde liegenden Annahmen würden hingegen unverändert bleiben.Barry starte mit positivem Vorzeichen ins neue Jahr und könne von einer günstigen Vergleichsbasis, einem wieder anziehenden Marktwachstum sowie weiterem Outsourcing profitieren. So verzeichne auch die Sparte G&S ggü. dem GJ17 einen Wachstumsschub (hohes einstelliges Niveau), was dem Gewinnmix natürlich zugutekomme. Das gegenwärtige hohe Bewertungsniveau widerspiegle allerdings nicht die wahre, d.h. nicht von günstigen Faktoren gestützte, Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Aufgrund seiner aktualisierten Annahmen bezüglich der Marktprämie erhöhe der Analyst sein Kursziel dennoch von CHF 1.500 auf CHF 1.600.Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:1.646 EUR +0,12% (25.01.2018, 11:01)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:1.943,00 CHF +0,83% (25.01.2018, 14:10)