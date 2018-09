Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

9,47 EUR -2,87% (26.09.2018, 17:29)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

9,44 Euro -0,84% (26.09.2018, 17:45)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

CAD 14,43 -0,55% (26.09.2018, 17:51)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

(26.09.2018/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Carey MacRury, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) weiterhin zu halten.Nach dem Zusammenschluss zwischen Barrick Gold und Randgold Resources werde der neue Konzern mit den Barrick Gold-Minen Cortez, Pueblo Viejo und Goldstrike und den Randgold-Minen Loulo-Gounkoto sowie Kibali fünf Minen der weltweiten Top 10 im Portfolio haben. Zudem hätten Goldrush/Fourmile, Turquoise Ridge, Veladero und North Mara das Potenzial in die Tier 1-Klasse aufzusteigen.Laut dem Management liege der Fokus auf Projekten mit hohen Erträgen. Allerdings solle auch eine Potenzialprüfung zur Realisierung des Wertes der Greenfield-Projekte erfolgen.Der zukünftige CEO Mark Bristow beabsichtige dem Vernehmen nach zumindest fünf Jahre auf dem Chefposten zu bleiben. Im Hinblick auf die Sorgen des Marktes vor einem steigenden Afrika-Exposure sei erklärt worden, dass 50% der Tier 1-Lagerstätten in schwierigeren Jurisdiktionen beheimatet seien. Ein Betreiber von Weltklasse müsse in der Lage sein überall auf der Welt effektiv agieren zu können.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Canaccord Genuity das Votum "hold" sowie das Kursziel von 17,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: