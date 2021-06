Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis starte reichlich unentschlossen in die neue Handelswoche. Der Kurs pendle um den Schluss der Vorwoche. Damit setze sich die Konsolidierung vorerst fort. Auch die Minenaktien hätten sich in der abgelaufenen Wochen orientierungslos eher seitwärts bewegt. Das Internetportal kitco.com habe sich die Zahlen der Goldproduzenten zum ersten Quartal angesehen und darauf die größten Goldminen in den USA ermittelt. Die Nummer eins gehe dabei an Carlin von Barrick Gold.Die Goldmine sei die größte in Nordamerika und die zweitgrößte weltweit. Im ersten Quartal habe Barrick auf diesem Projekt 373.000 Unzen Gold produziert. Auch die Nummer zwei der größten Goldminen in den USA sei eine Mine von Barrick Gold: Cortez. Dort habe Barrick im ersten Quartal 163.000 Unzen Gold produziert. Und weil es so schön sei: Auch die drittgrößte Goldmine in den USA gehöre Barrick Gold. Turquoise Ridge habe im ersten Quartal 149.000 Unzen Gold produziert.Erst beim vierten Rang reihe sich eine Mine außerhalb des Barrick-Imperiums ein. Wenngleich man sagen müsse. Round Montain habe vor ein paar Jahren zumindest zum Teil noch Barrick Gold gehört. Heute sei die Mine im Besitz von Kinross. Kinross habe im ersten Quartal 74.000 Unzen auf Round Mountain produziert. Auf Rang fünf folge Marigold von SSR Mining. Die Mine habe im Auftaktquartal einen Ausstoß von 67.936 Unzen Gold verzeichnet. Auf den Plätzen sechs bis zehn würden Long Canyon (Barrick Gold), Cripple Creek and Victor (Newmont), Fort Knox (Kinross), Bald Mountain (Kinross) und Haile (OceanaGold) folgen.Barrick habe sich in den vergangenen Jahren darauf konzentriert, die Kernminen in sicheren politischen Gefilden zu behalten und habe einige andere Projekte abgestoßen. Mittlerweile sei vor allem Nevada so etwas wie das Kerngebiet von Barrick Gold. Das Joint Venture Nevada Gold Mines, das Barrick gemeinsam mit Newmont betreibe, stehe für eine Produktion von rund vier Millionen Unzen jährlich. Hier liege der Schwerpunkt für den weltweit zweitgrößten Goldproduzenten. (Analyse vom 28.06.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hie-rauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: