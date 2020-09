NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

29,96 USD +0,71% (14.09.2020, 15:45)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

39,44 CAD +0,51% (14.09.2020, 15:46)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis könne zum Wochenauftakt zulegen. Doch der große Befreiungsschlag lasse noch auf sich warten. Zudem stehe mit der FED-Sitzung in der laufenden Woche ein Unsicherheitsfaktor - oder solle man besser schreiben ein potenziell die die Volatilität erhöhender Faktor - auf der Tagesordnung. Der eine oder andere Investor dürfte im Vorfeld der Pressekonferenz vorsichtiger agieren. Auch bei den Minenaktien. Doch gerade bei Barrick Gold, der Nummer zwei unter den Goldproduzenten weltweit, stünden die Zeichen auf Ausbruch.Die Aktie habe in der vergangenen Woche bereits kurzfristig über den Widerstandsbereich bei 30 US-Dollar beziehungsweise 40 Kanadische Dollar gelugt - doch der Ausbruch sei alles andere als signifikant gewesen. Folgerichtig habe das Papier zunächst noch einmal einen Rücksetzer verkraften müssen. Wichtig wäre nun aus charttechnischer Sicht, dass dieser Rücksetzer über der Marke von 37,50 Kanadischen Dollar (die Experten würden an dieser Stelle bei Kanadischen Dollar bleiben, da Barrick Gold ein kanadischer Konzern sei) ende. Gelinge es den Bullen, diesen Bereich zu verteidigen, dann spreche vieles dafür, dass Barrick Gold beim nächsten Anlauf den Bereich von 40 Kanadischen Dollar überwinde. Anschließend hätte das Papier aus charttechnischer Sicht sogar Luft bis in den Bereich des Hochs aus dem Jahr 2011 bei 54 Kanadischen Dollar.DER AKTIONÄR sieht einen solchen Anstieg als durchaus gerechtfertigt an. Zwar habe Barrick Gold heute deutlich mehr Aktien ausstehen als noch 2011 - doch der Konzern sei durch die Randgold-Übernahme auch wesentlich besser aufgestellt. Die Bilanz sei sauber, die Schulden zum großen Teil abgebaut und die Assets seien auf Profitabilität getrimmt. So sehr, dass selbst ein Value Investor wie Warren Buffett die Aktie in das Portfolio von Berkshire Hathaway aufgenommen habe. DER AKTIONÄR sieht die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch als hoch an und rät Anleger, an ihrer Position in der Barrick Gold-Aktie festzuhalten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:25,225 EUR +0,40% (14.09.2020, 15:56)