Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,754 EUR +0,98% (14.10.2021, 15:20)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,23 USD +3,05% (13.10.2021)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,93 CAD +2,84% (13.10.2021)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD).Barrick Gold habe versprochen, Barrick Gold habe geliefert. Nachdem die Goldproduktion in den ersten beiden Quartalen noch vergleichsweise schwach gewesen sei, würden die Vorab-Zahlen für das dritte Quartal Besserung versprechen. Die Goldproduktion ziehe im Vergleich zum zweiten Quartal um fünf Prozent, die Kupferproduktion um vier Prozent an. Der Konzern spreche davon, dass die Goldproduktion im vierten Quartal am stärksten sein werde, da der Roaster auf der Carlin´s Goldstrike Mine Ende des dritten Quartals wieder repariert worden sei.Die Zahlen im Einzelnen. Im dritten Quartal habe Barrick Gold eine Goldproduktion von 1,09 Millionen Unzen erzielt, 1,07 Millionen Unzen seien verkauft worden. Die Kupferproduktion habe bei 100 Millionen Pfund gelegen. Der durchschnittlich erzielte Goldpreis habe bei 1.790 Dollar je Unze gelegen, der durchschnittlich erzielte Kupferpreis bei 4,25 Dollar je Pfund. Beeindruckend sei sicherlich die Produktionssteigerung auf der Veladero-Mine gewesen. Sie sei von 31.000 Unzen im zweiten Quartal auf 48.000 Unzen im dritten Quartal geklettert. Die Kosten (all-in sustaining) sollten im zweiten Quartal vier bis sechs Prozent unter denen des Vorjahres legen.Barrick Gold habe mehrfach betont, dass der Produktionsschwerpunkt im zweiten Halbjahr liegen werde. Die heute vorgelegten Vorab-Zahlen würden zeigen, dass es tatsächlich eine Produktionssteigerung im dritten Quartal gegeben habe. Höhere Produktion, niedrigere Kosten - die Aktionäre dürften mit den vorgelegten Zahlen zufrieden sein. Barrick Gold gehe davon aus, dass das vierte Quartal noch einmal eine Steigerung bringen werde. Die Prognose, die bei 4,4 bis 4,7 Millionen Unzen zu 1.020 bis 1.070 Dollar je Unze stehe, solle erreicht werden. Aktuell liege die Produktion seit Beginn des Jahres bei 3,23 Millionen Unzen. Da Barrick 1,17 Millionen Unzen im vierten Quartal benötige, um das untere Ende zu erreichen, müsse das vierte Quartal noch einmal besser werden."Der Aktionär" bleibt bei seiner Meinung: Die Barrick-Aktie ist schlicht zu günstig bewertet. Anleger können das Papier nach wie vor kaufen, so Markus Bußler. (Analyse vom 14.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: