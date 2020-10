NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (26.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Von dem weltweit zweitgrößten Goldproduzenten kämen überraschende Nachrichten. Ursprünglich sollte die Ostafrika-Tochter Acacia Mining ausgegliedert werden. Das Unternehmen sei bereits in London gelistet gewesen. Ein Streit mit der Regierung Tansanias habe jedoch dazu geführt, dass Barrick Gold letztlich Acacia Mining wieder in den Konzern integriert habe. Jetzt scheine man das Engagement in Tansania sogar ausbauen zu wollen. Barrick Gold habe zehn Explorationslizenzen erworben und wolle insgesamt 8 Mio. USD in die Exploration investieren. Von einer Ausgliederung scheine aktuell nicht mehr die Rede zu sein. Im Gegenteil: Mark Bristow, CEO von Barrick Gold, plane North Mara und Bulyanhulu zu einem einheitlichen Minenkomplex zu machen und dort künftig mehr als 500.000 Unzen Gold zu produzieren. Das wäre nach den Kriterien von Barrick Gold ein Tier 1 Asset. Barrick Gold wolle die Lebenszeit der bestehenden Minen verlängern und suche zudem nach neuen Möglichkeiten in Tansania.Ein überraschender Zug, aber nach der Einigung mit der Regierung nach einem monatelangen Streit scheine der kanadische Konzern nun wieder Vertrauen in die Beziehungen zu Tansania zu haben. Und Tansania selbst werde die Auslandsinvestitionen gerne sehen - zumal die Regierung gemeinsam mit Barrick Gold ein Joint Venture biete und am Erfolg des kanadischen Goldproduzenten mittlerweile deutlich stärker beteiligt sei als noch vor zwei Jahren. Eine Win-Win-Situation. Dagegen gebe es noch keine Neuigkeiten aus Papua-Neuguinea. Der Streit mit der dortigen Regierung sei noch nicht vom Tisch, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2020)Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:22,55 EUR -0,24% (26.10.2020, 13:53)