Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis schlage sich zum Wochenauftakt wacker. Auch der Silberpreis habe gestern Boden gutmachen können. In der Goldbranche sei die Übernahmetätigkeit erwacht. In den vergangenen zehn Tagen habe es eine ganze Reihe an Übernahmen gegeben, an denen auch die großen Gold- und Silberproduzenten beteiligt gewesen seien. Gestern sei ein Gerücht aufgekommen, wonach es zu einer Elefantenhochzeit kommen könnte: Barrick Gold solle Interesse an Gold Fields haben.Schon in der vergangenen Woche habe Sibanye-Stillwater Interesse an einer Übernahme von Gold Fields bekundet. Jetzt also solle Barrick Gold ebenfalls Interesse haben. Gold Fields operiere quasi weltweit. In Südamerika betreibe Gold Fields die Cerro Corona Mine in Peru und Salares Norte in Chile. In West Australien betreibe Gold Fields vier Goldprojekte, in Westafrika sei man vor allem in Ghana aktiv und dann nenne Gold Fields noch eine Mine in Südafrika sein Eigen: South Deep. Ein Projekt mit 60,1 Millionen Unzen Gold als Ressource und 32,8 Millionen Unzen als Reserve. Interessanterweise habe Barrick Gold einst einen 50-Prozent-Anteil an South Deep besessen, den der Konzern vor rund 15 Jahren an Gold Fields verkauft habe.Auf den ersten Blick passe natürlich eine Mine wie South Deep zu Barrick Gold. Riesige Reserven und ein entsprechend langes Minenleben - das sei genau das, was Barrick suche. Doch South Deep habe in der Vergangenheit einige Probleme bereitet. Dazu sei Südafrika in Sachen Minen ein schwieriges Land - die Gewerkschaften hätten hohen Einfluss und nicht selten würden Minen Wochen oder sogar Monate bestreikt. Die Politik habe sich auch nicht immer als große Hilfe erwiesen. Natürlich müssten die großen Goldproduzenten mit Blick auf potenziell neue große Projekte ihre Komfortzone verlassen.Aber dass Barrick Gold tatsächlich Interesse an Gold Fields haben könnte, erscheine eher unwahrscheinlich. Aber der Konsolidierungsdruck in der Branche nehme zu. Und es sei durchaus wahrscheinlich, dass in den kommenden Quartalen auch der eine oder andere große Name vom Kurszettel verschwinde. (Analyse vom 16.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: