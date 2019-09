TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (02.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten habe eine beeindruckende Rally hinter sich. Habe die Barrick Gold-Aktie Ende Mai noch unter 12 USD notiert, seies in der Spitze vergangene Woche bis auf knapp 20 USD nach oben gegangen. Die meisten Kursziele der Analysten lägen noch deutlich tiefer.Bei Barrick Gold gelte: The trend is your friend. Die Aktie habe deutlich vom steigenden Goldpreis profitiert und selbst Rücksetzer beim Goldpreis relativ gut weggesteckt. Für die kommenden Tage sollten Anleger das Hoch aus der vergangenen Woche im Auge behalten. Gelinge es der Barrick Gold-Aktie ein neues Hoch machen, dann sei dies ein klares Indiz dafür, dass die Kursrally auch kurzfristig weiter gehen dürfte. Gelinge dies nicht, dann dürfte dies ein erstes Indiz dafür sein, dass das Barrick Gold ein erstes Top erreicht habe und eine mehrwöchige Konsolidierung drohe, bevor es dann zum Jahresende weiter nach oben gehen sollte, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,676EUR +0,28% (02.09.2019, 22:25)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:19,38 USD +0,52% (31.08.2019, 0:30)