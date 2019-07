Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis habe mit verstärkten Spekulationen auf sinkende Zinsen den Höhenflug fortgesetzt und den höchsten Stand seit sechs Jahre erreicht. In der Nacht zum Freitag sei das Edelmetall an der Börse in London zeitweise für 1.453 US-Dollar je Feinunze gehandelt worden. Damit sei Gold so wertvoll wie seit dem Sommer 2013 nicht mehr gewesen. In den vergangenen Wochen hätten immer neue Signale für Zinssenkungen in den USA und in der Eurozone durch führende Notenbanker eine rasante Kursrally beim Goldpreis ausgelöst.Seit Anfang Juni sei der Goldpreis etwa zwölf Prozent gestiegen. Jüngster Preistreiber seien Aussagen von führenden Vertretern der US-Notenbank FED gewesen. Der stellvertretende Notenbankchef Richard Clarida habe sich am Donnerstagabend für eine baldige Senkung ausgesprochen. "Es lohnt sich, beim ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Notlage schnell zu handeln, um die Zinsen zu senken", habe Clarida in einem Fernsehinterview beim Sender "Fox Business Network" gesagt.Sogar noch deutlich stärker als der Goldpreis sei die Aktie von Barrick Gold gestiegen. Seit der Empfehlung des "Aktionär" liege das Papier mehr als 60 Prozent in Front. Bei 22,64 Kanadische Dollar habe der Wert im gestrigen Handel an der Heimatbörse in Toronto ein neues 52-Wochenhoch markiert.Neben dem jüngsten Goldpreis-Anstieg hätten bei Barrick Gold aber noch zwei weitere Themen im Fokus gestanden. Zum einen habe das Unternehmen die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Hier habe das Unternehmen gute Fortschritte auf dem Weg in Richtung der Jahresziele gemacht, zeige sich Barrick zuversichtlich. Die Zahlen "unterstützen die jährliche Produktion am oberen Ende der Konzernguidancesspanne 2019, getrieben von starken Leistungen von Loulo-Gounkoto und Veladero", so Barrick Gold. Insgesamt habe Barrick 1,35 Millionen Unzen Gold gefördert. Den kompletten Quartalsbericht veröffentliche Barrick am 12. August.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt bei der Barrick Gold-Aktie, die Gewinne weiter laufen zu lassen. Eine wichtige Unterstützung stelle der Bereich um 19,50 Kanadische Dollar dar. (Analyse vom 19.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link