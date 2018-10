Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (18.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Der südafrikanische Staat Sambia wolle seine Schulden reduzieren. Die Idee: Höhere Steuern auf Minenunternehmen, die in dem Land tätig seien. Trotz Protesten der Minenunternehmen wolle die Regierung daran festhalten, da man auf Regierungsseite sicher sei, die Unternehmen würden dennoch weiter ihre operativen Kosten einspielen.Barrick Gold betreibe in Sambia die Lumwana-Kupfermine. Der kanadische Konzern habe schon einmal mit Schließung der Minen gedroht, sollten neue Steuern erhoben werden. Im zweiten Quartal habe Barrick Gold zudem mit einer niedrigeren Produktion in der Kupfermine zu kämpfen. Es erscheine nicht ganz ausgeschlossen, dass Barrick Gold die Mine früher oder später verkaufen könnte.Der Markt wisse um die Probleme in Sambia - insbesondere um die Problematik mit neuen Steuern und neuen Royalty-Abgaben. Der Fokus liege derzeit sicherlich mehr auf dem Zusammenschluss mit Randgold. Dabei dürfte Barrick Gold das Kerngeschäft neu ordnen. Durchaus möglich, dass Lumwana-Kupfermine künftig nicht mehr dazu gehöre. Die Barrick Gold-Aktie selbst präsentiere sich stark. Auch wenn bei Gold selbst (noch) keine Entwarnung gegeben werden könne, scheine das Papier sein Tief gesehen zu haben, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2018)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,07 EUR +0,09% (18.10.2018, 10:15)