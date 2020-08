Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Paukenschlag halle noch immer nach: Warren Buffetts Berkshire Hathaway habe sich einen Anteil an Barrick Gold gesichert. Der Value-Investor Warren Buffett sei bislang nicht gerade als Freund des gelben Metalls verschrien. Deshalb sei der Markt doch überrascht von dem Zug gewesen. Doch entscheidend dürfte für Buffett oder seine Portfolio-Manager der starke Cashflow von Barrick Gold gewesen sein. Operativ laufe es beim kanadischen Konzern gut. Ein Goldpreis von aktuell über 1.900 USD sorge bei Barrick Gold für einen weiter steigenden Free-Cashflow.Charttechnisch habe sich jedoch der Widerstand bei 30 USD als harte Nuss herauskristallisiert. Wer sich lieber den Chart an der kanadischen Heimatbörse ansehe, der erkenne einen ähnlichen Widerstand im Bereich von 40 CAD (Kanadische Dollar). Bislang sei es der Barrick Gold-Aktie nicht gelungen, darüber auszubrechen. Dadurch sei der Titel seit dem Frühjahr in einer engen Handelsspanne gefangen. Nach der Bekanntgabe, dass Berkshire Hathaway eingestiegen sei, sei der Kurs erneut an diesen wichtigen Widerstand herangelaufen. Der Ausbruch sei allerdings erneut versagt geblieben. Seitdem konsolidiere das Papier mit dem Gesamtmarkt. Der Widerstand dürfte jedoch allmählich weichgeklopft sein. Die Chancen, dass es beim nächsten Versuch gelinge, den wichtigen Widerstand zu überwinden, stünden gut. Anleger sollten die aktuelle Phase nutzen, um einige Stücke einzusammeln, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:24,12 EUR -1,59% (25.08.2020, 16:39)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:28,495 USD -1,64% (25.08.2020, 16:40)