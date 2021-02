Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,544 EUR +1,49% (18.02.2021, 14:40)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,83 USD -4,01% (17.02.2021)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,41 CAD -4,00% (17.02.2021)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (18.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis könne sich heute leicht erholen, nachdem es in den vergangenen Tagen deutlich bergab gegangen sei. Doch selbst vom Minimalziel, einer Rückeroberung des Bereichs um 1.800 Dollar, sei Gold weit entfernt. Bei den Goldproduzenten laufe derweil die Zahlensaison auf vollen Touren. Gerade würden die Zahlen von Barrick Gold, dem zweitgrößten Goldproduzenten weltweit, über den Ticker laufen. Und die würden ordentlich aussehen.Barrick Gold melde für das abgelaufene vierte Quartal 2020 einen Gewinn von 0,35 Dollar je Aktie, das seien 0,04 Dollar mehr als im Schnitt von Analysten erwartet. Der Konzern melde zudem, dass er mit den Q4-Zahlen das Ziel, netto schuldenfrei zu werden, erreicht habe. Für das Gesamtjahr melde Barrick Gold einen bereinigten Gewinn von 1,15 Dollar je Aktie. Der Free-Cashflow sei im vierten Quartal mit 1,09 Milliarden Dollar erneut sehr stark ausgefallen. Im Gesamtjahr 2020 addiere sich der Free-Cashflow auf 3,36 Milliarden Dollar, wobei das Gros auf die zweite Jahreshälfte entfalle. Im zweiten Halbjahr habe Barrick einen Free-Cashflow von 2,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet.Dazu gebe es auch Neuigkeiten zu Porgera, der Mine in Papua-Neuguinea, die den Großteil des Jahres 2020 nicht in Betrieb gewesen sei. Im Oktober sei eine grundsätzliche Vereinbarung über die Zukunft der Mine mit der Regierung von Papua-Neuguinea getroffen worden. Derzeit arbeite man noch an den Details. Es klinge also so, als könnten Anleger darauf hoffen, dass Porgera im laufenden Jahr wiedereröffnet werde. In der Prognose von 4,4 bis 4,7 Millionen Unzen, die der Konzern für das laufende Jahr ausgegeben habe, sei Porgera aber nicht enthalten. Damit liege die Prognose leicht unter der diesjährigen Produktion von 4,76 Millionen Unzen.Die Zahlen von Barrick Gold seien ordentlich, die Analystenschätzungen hätten übertroffen werden können. Die Prognose erscheine aus heutiger Sicht konservativ und habe noch Upside, sollte es gelingen, Porgera zurück in Produktion zu bringen. Die Kosten seien sicherlich auch in Zusammenhang mit den Covid-19-Protokollen leicht nach oben gegangen und hätten für das Gesamtjahr bei 967 Dollar (All-in sustaining) gelegen. Aber auch das sei keine große Überraschung gewesen und habe sich bereits im Jahresverlauf so angedeutet. Das vierte Quartal habe mit 929 Dollar je Unze sogar unter dem Jahresschnitt gelegen. (Analyse vom 18.02.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Deri-vate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: