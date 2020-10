Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,60 EUR +0,51% (27.10.2020, 10:53)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,63 USD -0,67% (26.10.2020, 21:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

35,13 CAD -0,23% (26.10.2020, 21:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (27.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Habe der Goldpreis gestern das Vortagesniveau in etwa verteidigen können, so seien die Minenaktien in den Strudel des Abverkaufs der Aktienmärkte geraten. Allerdings hätten sich die großen Produzenten etwas besser als die kleineren Produzenten und die Explorationsunternehmen gehalten. Dort sei es teils deutlicher nach unten gegangen. Barrick Gold habe sich gestern mit Blick auf Donlin Gold zurückgemeldet. Das Joint Venture von Barrick Gold und NovaGold habe sich sehr zufrieden mit den Bohrergebnissen gezeigt."Diese letzten Bohrlöcher zeigen höhere Goldgehalte als im ursprünglichen Modell eingearbeitet", sage CEO Greg Lang, President und CEO von NovaGold. Und auch bei Barrick Gold sei man voller Zuversicht mit Blick auf das Projekt. Barrick Golds CEO Mark Bristow blicke dabei nicht nur auf die jüngsten Treffer, sondern auf die gesamte Arbeit auf dem Projekt in den letzten zwei Jahrzehnten und nenne Donlin Gold ein Projekt mit Weltklasse-Potenzial.Dazu gebe es noch weitere gute Nachrichten von BarrickGold. Loulo-Gounkoto, der Minenkomplex in Mali, solle das obere Ende der Prognose erreichen. Das sei umso beachtlicher, da das Projekt mit einigen Hürden zu kämpfen gehabt habe - u.a. sei es in Mali zu einem politischen Umsturz gekommen. Doch das habe die Minenkonzerne allem Anschein nach kaum oder besser gesagt überhaupt nicht getroffen.Operativ laufe es bei Barrick Gold, die Finanzzahlen für das dritte Quartal würden stark ausfallen. Charttechnisch sei das Papier allerdings nach wie vor angeschlagen. Die Barrick Gold-Aktie sei auf Kurs, die wichtige Unterstützung bei 26 USD zu testen. Spätestens hier sollte der Trend jedoch drehen, um nicht größeren charttechnischen Schaden anzurichten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: