Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (25.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Minenaktien hätten in den vergangenen Tagen ein furioses Feuerwerk gefeiert. Dabei sei die Meldungslage alles andere als berauschend gewesen. Zahlreiche Minenkonzerne hätten die vorübergehende Schließung von Projekten aufgrund staatlicher Vorgaben im Rahmen der Coronavirus-Krise bekanntgegeben. Darunter auch der weltgrößte Produzent, Newmont Goldcorp, der vier Minen außer Betrieb genommen habe. Zuletzt habe auch Südafrika gemeldet, dass ab Donnerstag 21 Tage die Wirtschaft und damit auch die meisten Minen heruntergefahren werde.Barrick Gold habe bislang noch keine offizielle Schließung bekanntgegeben. Da jedoch in Argentinien der Ausnahmezustand ausgerufen worden sei, wäre es sehr verwunderlich, wenn die Veladero-Mine des weltweit zweitgrößten Goldproduzentes aktuell nicht betroffen wäre. Dafür habe eine andere Meldung heute für Aufsehen gesorgt: Die größte kanadische Goldmine werde wohl vorübergehend vom Netz gehen: Canadian Malartic. Das Joint-Venture von Agnico Eagle und Yamana Gold in Quebec werde ebenfalls im Zuge der Covid-19-Pandemie auf Geheiß der Regierung, die die Schließung aller nicht essentiellen Wirtschaftszweige angeordnet habe, geschlossen. Bei Agnico seien auch noch die Goldex Mine und LaRonde betroffen, die ebenfalls in Quebec lägen. Damit treffe es Agnico besonders hart, stehe doch mittlerweile rund die Hälfte der Produktion still. Die Projekte stünden vorerst bis 13. April still.Derzeit melde ein Konzern nach dem anderen Minenschließungen. Manche müssten eine Mine aufgrund staatlicher Anordnungen herunterfahren, bei anderen seien Covid-19-Fälle tatsächlich aufgetreten. Wieder andere würden darunter leiden, dass der Nachschub im Zuge der Coronavirus-Krise zusammengebrochen sei. Das alles dürfte das Angebot auf dem Weltmarkt schwinden lassen. Aktuell springe der Goldpreis wild umher. "Der Aktionär" sehe sowohl bei Gold als auch bei den Minen noch einmal niedrigere Kurse, die dann aber zum Einstieg genutzt werden sollten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,85 EUR -1,11% (25.03.2020, 14:48)