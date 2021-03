In einem Bericht sage Metals Focus, dass trotz der geringeren Produktion und anderer Probleme, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden seien, Goldminenunternehmen im vergangenen Jahr Rekordmargen hätten verzeichnen können. Die Analysten hätten hinzugefügt, dass die Minengesellschaften trotz des Rückgangs des Goldpreises von den Höchstständen im August immer noch in der Lage seien, im Jahr 2021 einen erheblichen Cashflow zu generieren. Der Goldsektor habe im Jahr 2020 sein profitabelstes Jahr in der Geschichte erlebt. "Dies war größtenteils ein Ergebnis des steigenden Goldpreises, der im Jahr 2020 ein Rekordhoch erreichte, zusammen mit einem anhaltenden Fokus auf Betriebs- und Kapitalkostendisziplin trotz des durch die Pandemie verursachten Kostendrucks", so die Analysten in dem Bericht. Nach den von Metals Focus zusammengestellten Daten hätten die Gewinnmargen im vergangenen Jahr ein Rekordhoch von 828 Dollar pro Unze erreicht, verglichen mit Margen von 666 Dollar, die im vorherigen Bullenmarkt im Jahr 2011 erzielt worden seien. Der Bericht besage, dass die All-In-Sustaining-Costs im vergangenen Jahr durchschnittlich um 1,8 Prozent gestiegen seien, der Goldpreis jedoch um 27 Prozent.



Obwohl der Goldpreis in diesem Jahr bisher um mehr als 8 Prozent gefallen sei, erwarte Metals Focus, dass die Gewinnmargen gesund bleiben würden. "Wir erwarten, dass die AISC in diesem Jahr geringfügig sinken werden. Dies wird größtenteils auf die deutlich geringeren Störungen durch die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sein, wobei die überwiegende Mehrheit der Minen in diesem Jahr mit voller Kapazität arbeiten dürfte", so die Analysten.



Dem sei wenig hinzuzufügen. Die meisten Goldproduzenten hätten sich in den vergangenen Monaten zu wahren Cashmaschinen entwickelt. Die Schulden seien gefallen und teils vollständig verschwunden. Die Bilanzen kerngesund. Auch auf diesem Goldpreisniveau würden die meisten Konzerne prächtig verdienen. Von den Kursen werde das kaum reflektiert. (30.03.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldmarkt bleibt in den Klauen der Bären, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die heute wieder deutlich steigenden Renditen der US-Staatsanleihen würden dem Goldpreis, aber auch dem Silberpreis zusetzen. Mittlerweile notiere die Rendite der Zehnjährigen bereits bei 1,76 Prozent. Es sehe immer mehr danach aus, als würden die Renditen in Richtung zwei Prozent laufen. Doch trotz des aktuell schwierigen Goldpreisumfelds würden die Analysten von Metals Focus Anlegern dazu raten, die Aktien der Goldproduzenten nicht links liegen zu lassen.