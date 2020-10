Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,995 EUR +0,46% (21.10.2020, 13:25)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,07 USD +0,19% (20.10.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

35,49 CAD -0,25% (20.10.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis präsentiere sich in den vergangenen Tagen fest. Doch zum Handelsende habe das Edelmetall sowohl am Montag als auch am Dienstag wieder einen Teil der Gewinne abgeben müssen. Ähnlich sehe es bei Silber aus. Die Minenaktien kämen ohnehin aktuell nur sehr schwer in die Gänge. Hier habe sich noch keine Begeisterung eingestellt. Es sehe so aus, als würden Anleger auf neue Impulse warten.In seiner Sendung "Mad Money" bei CNBC habe sich Jim Cramer jetzt zu Wort gemeldet und gesagt, er würde Barrick Gold, den weltweit zweitgrößten Goldproduzenten, nach diesem Rücksetzer kaufen. Ein guter Rat? Die Vorab-Produktionszahlen seien im Rahmen dessen ausgefallen, was man habe erwarten dürfen. Insbesondere die stillgelegte Porgera-Mine in Papua-Neuguinea laste auf den Produktionszahlen. Doch das dritte Quartal dürfte Dank des gestiegenen Goldpreises ein Rekordquartal in finanzieller Hinsicht für Barrick Gold werden. Die Schuldenproblematik gehöre der Vergangenheit an.Aus charttechnischer Sicht sei Barrick Gold nun in einen interessanten Unterstützungsbereich zurückgefallen. Dieser reiche hinab bis zur Marke von 26 US-Dollar (aktuell 27,10 US-Dollar). Gelinge es den Bullen, diesen Bereich zu verteidigen, dann sei es nur eine Frage der Zeit, bis die Barrick-Aktie ihren Aufwärtstrend wiederaufnehmen dürfte.Der Markt ignoriere aktuell die guten Fundamentaldaten - nicht nur von Barrick Gold, sondern auch von vielen anderen Goldproduzenten. Ein Goldpreis von rund 1.900 Dollar lasse bei den Goldproduzenten das Geld sprudeln. Die Kosten seien kaum gestiegen. Die Marge liege je nach Goldproduzent zwischen 800 und 1.000 Dollar je Unze. Die bilanzielle Situation verbessere sich praktisch täglich. Auf Dauer könne der Markt diese Entwicklung nicht ignorieren. Eine Neubewertung der gesamten Branche sei überfällig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: