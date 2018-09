XETRA-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Ralph M. Profiti von Eight Capital:Ralph Profiti, Aktienanalyst beim Investmenthaus Eight Capital, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX).Barrick Gold Corp. wolle Randgold Resources übernehmen und Aktionären sechs Anteilsscheine von Barrick pro Randgold-Aktie bieten. Dadurch würden die Aktionäre von Barrick Gold an dem neuen Unternehmen rund zwei Drittel der Anteile halten. Die Analysten von Eight Capital beurteilen die Transaktion leicht positiv. Erhöhte geopolitische Risiken könnten aber den Enthusiasmus der Anleger etwas bremsen.Analyst Ralph M. Profiti glaubt, dass New Barrick angesichts eines hochwertigeren Portfolios und niedrigeren Kosten sowie eine starken Bilanz über Neubewertungspotenzial verfügt. Das erfahrene und disziplinierte Management würden das höhere Risikoprofil und die leichte Verwässerung auf NAV-Basis ausgleichen.Es sei möglich, dass New Barrick versuchen werde Randaktivitäten zu verkaufen um das Portfolio zu optimieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: