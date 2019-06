NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (27.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold habe gestern knapp ein Prozent nachgegeben. Der schwächere Goldpreis belaste aktuell das Papier. Aber angesichts der Rally der vergangenen Tage sei das auch nicht verwunderlich. Das Barrick-Management äußere sich in der Zwischenzeit erneut zur geplanten Übernahme von Acacia Mining.Barrick habe noch einmal bestätigt, dass man zu seinem Angebot, Acacia Mining zu kaufen, stehe. Die Tochter habe sich zuletzt erbost darüber gezeigt, dass sich Barrick in den Streit mit der Regierung Tansanias eingemischt habe. Doch nach Ansicht von Barrick Gold seien die Pläne von Acacia bezüglich der Minen nicht umsetzbar. Das Barrick-Management erkläre, in der Erwiderung von Acacia seien keine Punkte aufgeführt, die man nicht ohnehin schon berücksichtigt habe. Das klinge nicht danach, als wolle Barrick das eigene Angebot für Acacia aufstocken.Die Barrick-Aktie tangiere dieser Streit kaum. Das Papier habe sich in der jüngsten Rally besser entwickelt als die Aktien der meisten anderen großen Produzenten. Das möge an der hohen Gewichtung in den ETFs liegen. Aber sicher spiele hier auch die gute operative Entwicklung eine gewichtige Rolle. Mit dem Joint-Venture in Nevada mit Newmont Goldcorp eröffne sich immenses Sparpotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,75 EUR -1,60% (27.06.2019, 12:54)