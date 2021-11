Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Nachdem CEO Mark Bristow angekündigt habe, Barrick Gold benötige mehr Projekte in Kanada, werde es langsam eng. Die Anzahl der Minen, die den Ansprüchen des Goldproduzenten (500.000 Unzen pro Jahr für mindestens zehn Jahre) genügen würden, sei überschaubar. Barrick Gold werde sich fast schon gezwungenermaßen bei Entwicklungsprojekten umschauen müssen. Aber auch die würden nicht wie Äpfel an den Bäumen wachsen. Ein Gerücht halte sich hartnäckig: Barrick Gold solle an Great Bear Resources Interesse haben. Great Bear habe noch keine Ressource, doch jeder große Goldproduzent könne sich eine interne Ressource errechnen, wenn er Zugang zum Data Room des Unternehmens habe. Great Bear sei allerdings nicht die einzige Alternative für Barrick Gold. Auch Osisko Mining und Amex Exploration hätten hochgradige Goldprojekte, die durchaus das Interesse des kanadischen Konzerns wecken könnten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.11.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,628 EUR +4,21% (10.11.2021, 15:53)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:20,60 USD +4,99% (10.11.2021, 15:39)