Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,96 EUR -4,94% (17.04.2020, 12:57)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

35,24 CAD +2,20% (16.04.2020)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,99 USD +2,13% (16.04.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Auch wenn die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold heute angesichts des schwächelnden Goldpreises etwas leichter in den Tag starten dürfte, so sei die Rally der vergangenen Tage doch beeindruckend. Das Papier notiere mittlerweile auf einem Siebeinhalb-Jahreshoch. Und der Konzern stelle auch in kleinen Schritten die Weichen für die Zukunft.Barrick Gold sei früher dafür bekannt gewesen, mit großen Übernahmen wachsen zu wollen. Das habe den Konzern dann während der Goldpreis-Baisse in schwere Schieflage gebracht. Die hohen Schulden hätten durch den Verkauf von Projekten gesenkt werden müssen. Jetzt scheine Barrick Gold unter Mark Bristow einen anderen Weg zu gehen: den Weg der kleinen Schritte. Barrick Gold wolle über 10 Millionen Dollar in die kleine Gesellschaft Precipitate Gold investieren. Wobei nur rund eine Million im Rahmen einer Privatplatzierung direkt in das Unternehmen fließen würden.Das Gros der Investition fließe direkt in das Pueblo Grande Projekt von Precipitate in der Dominikanischen Republik. Das Projekt grenze direkt an das Pueble Viejo Projekt von Barrick Gold und Newmont Goldcorp. Barrick könne einen 70-Prozent-Anteil an Pueblo Grande erwerben, wenn der Konzern mindestens 10 Millionen Dollar in Exploration investiere und eine Prefeasibility Study in den kommenden sechs Jahren liefere.Das Risiko für Barrick sei gering: Würden die Bohrungen zeigen, dass das Projekt die Investitionen wert sei, könne Barrick für kleines Geld eine Erweiterung der Tier-1-Mine Pueblo Viejo bekommen. Würden die Explorationsbohrungen keinen Erfolg zeigen, dann könne Barrick die Vereinbarung sicherlich kündigen. Der finanzielle Schaden, wenn man ihn überhaupt so nennen wolle, halte sich in überschaubaren Rahmen.Die Aktie bleibt einer der Favoriten des "Aktionär" unter den großen Goldproduzenten, so Markus Bußler. (Analyse vom 17.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: