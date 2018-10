NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,18 USD +0,15% (19.10.2018, 22:02)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (22.10.2018/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Es sei gerade einmal rund drei Jahr her, da hätten die Bären bei Barrick Gold Oberwasser gehabt. Die ersten Rufe seien laut geworden, wonach der kanadische Konzern unter der immensen Schuldenlast Pleite gehen würde. Doch drei Jahre später würden sich diese ganzen Negativszenarien als Schreckgespenster herausstellen. Barrick Gold sei eine der ersten Aktien, die wieder einen Aufwärtstrend etabliert habe.Der Chart sei eindrucksvoll: Seit dem Tief habe die Barrick Gold-Aktie über 30% an Wert gewonnen. Der RSI deute mittlerweile auf eine kurzfristig überkaufte Situation hin. Mit anderen Worten: Eine Konsolidierung scheine sich anzubahnen. Noch nicht investierte Anleger könnten Konsolidierungen zum Aufbau einer Position nutzen, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,45 EUR -0,26% (22.10.2018, 14:16)Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,51 EUR +0,35% (22.10.2018, 14:21)