Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

28,49 CAD +5,99% (02.04.2020, 17:01)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,98 USD +5,88% (02.04.2020, 16:57)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (02.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold erhole sich weiter. Doch gestern sei etwas bekannt geworden, das aufhorchen lasse. Und tatsächlich einige Fragen aufwerfe. John Thornton, Chairman bei Barrick Gold und vor der Ankunft von Mark Bristow lange Zeit der starke Mann bei Barrick Gold, habe einen Teil seiner Aktien an dem Unternehmen verkauft. Und zwar nicht wenige. Genauer gesagt über 2,6 Millionen Barrick-Aktien. Das sei die Hälfte der Aktien, die er ursprünglich gehabt habe. Damit habe Thornton rund 50 Millionen Dollar eingenommen. Eine hübsche Summe. Doch wieso verkaufe der Chairman jetzt?Die offizielle Begründung in der Mitteilung, die Barrick Gold herausgegeben habe: "personal portfolio considerations". Also mit anderen Worten: Es sei eine persönliche Entscheidung von John Thornton mit Blick auf das eigene Portfolio gewesen. Das könne - mit Verlaub - alles oder nichts bedeuten und lasse Raum für Spekulationen. Wenn man bedenke, dass der Zeitpunkt des Verkaufs mitten in der Corona-Krise nicht gerade glücklich gewesen sei, dann dürfe die Spekulation durchaus auch in diese Richtung gehen: Habe sich Thornton eventuell bei anderen Geschäften verspekuliert und Geld nachschießen müssen. Habe er womöglich einen der gefürchteten Margin-Calls bekommen? Ganz auszuschließen sei das nicht und mit Blick auf den Zeitpunkt auch nicht ganz unwahrscheinlich.Erfahren werde man es sicherlich nie, was die genauen Gründe für den Verkauf gewesen seien. Aber nachdem der Markt diesen Verkauf habe aufnehmen können, mache es auch wenig Sinn noch länger darüber zu spekulieren. Kurzfristig dürfte diese Position die Aktie etwas gebremst haben. 2,6 Millionen Aktien seien auch für einen liquiden Titel wie Barrick Gold eine Menge. Doch das Thema sei damit auch durch und Anleger sollten es schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen. Und so wie es aussehe: Auch Finanzprofis seien anscheinend nicht vor Fehlinvestitionen verschont.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,738 EUR +9,06% (02.04.2020, 17:08)