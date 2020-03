NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Wenn der Goldpreis derzeit einer normalen Achterbahn gleiche, dann seien die Minenaktien noch drei Stufen schlimmer. Sie würden im zweistelligen prozentualen Bereich umher springen - gestern sei es zur Abwechslung einmal deutlich nach oben gegangen. Dies habe auch mit den bereits geschilderten Problemen beim GDX zu tun. Auch die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe gestern zulegen können. Dazu habe es auch noch gute Nachrichten von Unternehmensseite gegeben.Barrick Golds CEO Mark Bristow habe gestern bekannt gegeben, dass man das Leben der Veladero-Mine in Argentinien um mindestens zehn Jahre verlängert habe. Man habe sowohl die Strategie als auch den Business-Plan für das Projekt unter die Lupe genommen. Bristow habe erklärt, dabei habe man auch die Geologie der Mine neu interpretiert. Dazu habe man zahlreiche Bohrungen durchgeführt, um das Projekt noch genauer zu verstehen. Jetzt habe man das Minenleben über 2030 ausdehnen können und sehe Veladero als Tier 1 Projekt. Tier 1 Projekte seien bei Barrick Gold Projekte, die ein Minenleben von mehr als zehn Jahren haben und dabei mindestens 500.000 Unzen pro Jahr produzieren würden.Solche Nachrichten würden aktuell untergehen. Kein Anleger habe darauf geachtet. Minenaktien würden durch die Minen-ETFs teilweise ferngesteuert. Aber der Rauch werde sich legen und dann werde der Markt auch wieder die Strategie und die Bemühungen von Barrick Gold honorieren. Der Konzern bleibe weiterhin sehr gut aufgestellt und operativ laufe alles nach Plan. Barrick selbst werde sich durch die Verwerfungen an den Finanzmärkten sicher nicht von der langfristigen Strategie abbringen lassen. Die Aktie sollte ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen, sobald wieder etwas Normalität einkehre.