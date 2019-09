NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,10 USD -0,75% (17.09.2019, 0:30)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,60 CAD -1,09% (16.09.2019, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Sowohl Barrick Gold als auch Newmont Mining hätten gestern eher einen durchwachsenen Tag erwischt. Obwohl Gold und auch Silber deutlich hätten zulegen können, hätten die beiden größten Goldproduzenten nicht von der Bewegung bei den Edelmetallen profitiert. Beide Aktien hätten gestern leicht im Minus geschlossen.Bei Newmont Mining gehe es wieder einmal um die Penasquito Mine - ein Projekt, das Newmont durch die Übernahme von Goldcorp übernommen habe. Auf dem Projekt oder besser gesagt vor dem Projekt habe es im laufenden Jahr schon einmal Probleme gegeben. Lkw-Fahrer hätten die Zufahrt zu der Mine blockiert und so die Arbeiten lahmgelegt. Die Anwohner würden Newmont Goldcorp als Betreiber der Mine beschuldigen, dass der Konzern für die Dürre verantwortlich sei. Mittlerweile würden sich erneut Lkw-Fahrer dem Unternehmen in den Weg stellen und die Zufahrt blockieren. Newmont Goldcorp habe bekannt gegeben, dass man die Arbeiten auf der Penasquito Mine stillgelegt habe.Penasquito werde für Newmont Goldcorp mehr und mehr zum Problemprojekt. Was genau die Lkw-Fahrer zu der neuerlichen Blockade bewogen habe, rund drei Monate nachdem die vorangegangene aufgehoben worden sei, sei unklar. Schon im Juni habe die mexikanische Regierung vermitteln müssen. Dies könnte nun erneut der Fall sein. Aber welche Motive die Lkw-Fahrer verfolgen würden sei tatsächlich nicht so ganz klar. Mit einer Produktion von rund 270.000 Unzen pro Jahr sei Penasquite zwar kein Kern-Projekt für Newmont Goldcorp. Dennoch seien die neuerlichen Probleme ärgerlich. "Der Aktionär" sehe weiterhin Barrick Gold als bessere Wahl. Hier biete sich nach dem doch deutlicheren Rücksetzer ein gestaffelter Einstieg an, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,598 EUR +0,49% (17.09.2019, 11:49)