Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (12.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Barrick Gold übernehme Randgold - das sei eine Akquisition gewesen, die die Börse geliebt habe. Aus gutem Grund: Randgold sei ein sauber geführtes Unternehmen gewesen und mit Mark Bristow habe Barrick Gold endlich einen CEO bekommen, der aus der Minenbranche stamme und keinen aus der Finanzbranche wie die Jahre davor. Die Synergien hätten auf der Hand gelegen, Assets, die nicht zum Kerngeschäft gehören würden, seien verkauft worden. Die Aktie habe einsam ihre Kreise an der Spitze der großen Produzenten gezogen. Dagegen sei die Übernahme von Goldcorp durch Newmont etwas gewesen, das der Börse missgefallen habe. Barrick Gold habe seinerseits noch versucht, durch ein Übernahmeangebot für Newmont den Deal zu verhindern. Die Goldcorp-Minen hätten v.a. eines gehabt: Probleme. Mit dem dritten Quartal habe Newmont Goldcorp sogar die Prognose senken müssen.Barrick Gold habe aus charttechnischer Sicht noch einige Arbeit vor sich. Der Kursanstieg am Mittwoch könne aber als erster Schritt in Richtung eines neuen Aufwärtstrends gewertet werden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,77 EUR -0,34% (12.12.2019, 10:23)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,62 USD +2,80% (11.12.2019, 22:02)