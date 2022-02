NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,14 USD -0,39% (18.02.2022, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (22.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Letzte Woche hätten die Analysten in Bezug auf die Barrick Gold-Aktie "doppelten Rückenwind" ausgemacht. Hintergrund seien ein möglicher Doppelboden sowie die seit August 2020 bestehende Konsolidierungsflagge gewesen. Mit dem Spurt über die Nackenlinie der unteren Umkehr (21,19 USD) sei der charttechnische Befreiungsschlag inzwischen gelungen. Aus der Höhe des diskutierten Doppelbodens ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 4 USD, welches ausreiche, um die Hochs des vergangenen Jahres bei 25 USD ins Visier zu nehmen. Langfristig lasse eine abgeschlossene Korrekturflagge sogar auf ein Wiedersehen mit dem Mehrjahreshoch vom Sommer 2020 bei 31,22 USD schließen. Die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie der freundlich zu interpretierende MACD würden für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Am beeindruckendsten auf der Indikatorenseite sei aber zweifelsohne das hohe Volumen der letzten Woche, womit der beschriebene Ausbruch zusätzlich untermauert werde.Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu verspielen, gilt es in Zukunft, das oben genannte Hoch vom November vergangenen Jahres bei 21,19 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:20,545 EUR +3,24% (22.02.2022, 08:53)Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:29,53 CAD 0,00% (18.02.2022, 22:18)