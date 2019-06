NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,61 USD +0,74% (07.06.2019, 16:51)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,05 CAD -0,22% (07.06.2019, 16:50)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (07.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Tief aus dem Januar des laufenden Jahres habe dem Aktienkurs Halt gegeben. In den vergangenen Tagen habe der Titel eine beeindruckende Rally auf das Parkett gezaubert. Auch im gestrigen Handel habe das Papier die anfänglichen roten Zahlen ausradieren können und sei wieder nach oben gedreht. Jetzt habe sich die Barrick Gold-Aktie einer wichtigen Widerstandszone angenähert.Rund um den Bereich von 18 bis 19 CAD lägen bei der Aktie die Hochpunkte aus den Jahre 2019 und 2018. Diese gelte es zu knacken, damit das Papier auch aus charttechnischer Sicht wieder mehr Luft nach oben habe. Gelinge der Ausbruch, seien charttechnisch gesehen in den nächsten Monaten die Höchstkurse aus den Jahren 2016 oder auch 2017 wieder in greifbarer Nähe.Wie bereits erwähnt: Wirklich vergleichbar sei die heutige Barrick Gold mit der Barrick aus dem Jahr 2016 nicht mehr. Durch Asset-Verkäufe sei zwar die Produktion gefallen, die Schulden aber auch. Dazu habe sich Barrick mit der Übernahme von Randgold Resources deutlich verstärkt. Vor allem die Kibali-Mine im Kongo sei eines der wichtigen Assets, die Barrick sich durch die Akquisition einverleibt habe. Dadurch habe man zumindest den zweiten Platz in Sachen Produktion hinter Newmont Goldcorp untermauert. Auch das Joint-Venture das Barrick Gold mit Newmont in Nevada gegründet habe, dürfte sich positiv auf die Kostenstruktur von Barrick auswirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,902 EUR -0,78% (07.06.2019, 17:02)