NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,66 USD -1,00% (09.12.2020, 15:47)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

30,26 CAD -1,21% (09.12.2020, 15:4710)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (09.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis präsentiere sich - fast möchte man sagen erwartungsgemäß - schwächer. Auch Silber müsse einige Cent abgeben. Aber nach der Rally der vergangenen Tage sei das zunächst einmal die erwartete Korrektur. Die Frage, die sich in den kommenden Tagen klären werde: Sei das gewesen, was wir seit Anfang Dezember gesehen hätten, nur eine rein technisch getriebene Erholung, der noch ein Abverkauf folge, oder sei es der Beginn eines neuen Aufwärtstrends gewesen?Unabhängig davon würden auch die Aktien der Goldproduzenten ein gemischtes Bild bieten. Bei Barrick Gold habe sich Josh Wolfson von RBC Capital zu Wort gemeldet und seine Einschätzung mit "buy" und einem Kursziel von 31 USD bestätigt. Damit hätte die Aktie rund 30% Luft nach oben. Für das vierte Quartal sehe er den kanadischen Konzern einen Gewinn von 0,50 USD je Aktie. Man müsse kein großer Prophet sein, um bei den Goldminen ein erneut starkes Quartal zu prognostizieren. Ein Goldpreis von im Schnitt über 1.800 USD werde für sprudelnde Einnahmen bei den meisten Produzenten sorgen. Die Kosten lägen bei Gros um die 1.000 USD je Unze.Charttechnisch bleibe die Barrick Gold-Aktie angeschlagen. Operativ hingegen laufe es. Die Probleme rund um Porgera seien dem Markt hinlänglich bekannt. Eine positive Überraschung wäre es für die Investoren, sollte es CEO Mark Bristow gelingen, die Mine wieder in Betrieb zu bekommen. In Tansania sei es Bristow gelungen, die Probleme mit der dortigen Regierung zu beseitigen. Auch in Papua-Neuguinea setze er auf den Dialog. Die Fronten seien zwar aktuell verhärtet, aber das könne sich relativ schnell ändern. Es scheine letztlich nur eine Frage zu sein, wer wann wieviel Geld aus den Erlösen der Goldmine erhalte. Natürlich müsse in diesem Fall auch Zijin Mining als Joint-Venture-Partner einer Lösung zustimmen. Das erscheine allerdings nur Formsache. Charttechnisch würde ein Sprung über den Bereich von 26,30 USD die Lage wieder aufhellen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:19,264 EUR -2,35% (09.12.2020, 16:02)