Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,41 EUR -0,46% (09.10.2019, 15:36)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,99 USD -0,39% (09.10.2019, 15:32)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,97 CAD -0,42% (09.10.2019, 15:34)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (09.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis beiße sich aktuell im Bereich von 1.500 Dollar fest. Die Minenaktien hätten gestern gerade in Richtung Handelsende ein Lebenszeichen gesendet. Sowohl der GDX als auch der GDXJ seien auf Tageshoch aus dem Handel gegangen. Heute deute sich zwar ein eher verhaltener Start an. Dennoch: Der Goldpreis arbeite an einem Ausbruch aus der bullishen Flagge. Und das wäre ein Signal, dass die Bullen wieder am Drücker seien. Drei Gründe, wieso die Aktie von Barrick Gold ein Kauf sei:1. Barrick Gold weise als zweitgrößter Goldproduzent weltweit eine hohe Gewichtung in ETFs und bei Fonds auf. Fließe Geld in den Sektor, dann werde die Aktie sehr gerne von Institutionellen Investoren als Investmentvehicle im Goldbereich genutzt. Damit hätten Anleger in der Regel einen interessanten Hebel auf den Goldpreis.2. Operativ liege Barrick im Plan. CEO Mark Bristow habe erst vor wenigen Wochen angekündigt, dass man im laufenden Jahr im oberen Bereich der eigenen Produktionsprognose herauskommen werde, bei den Kosten wolle man eher im unteren Bereich liegen. Die Integration von Randgold sei mittlerweile abgeschlossen, jetzt gehe es darum, die Probleme in Tansania zu lösen, die man mit der Akquisition von Acacia bekommen habe. Allerdings sei es Ziel von Barrick gewesen, diese Gespräche mit der Regierung Tansanias selbst zu führen. Bristow sei erfahren genug in Afrika, um zu wissen, wie er die Probleme angehen müsse.3. Charttechnisch habe Barrick den steilen Anstieg mittlerweile korrigiert. Die Aktie habe ein Dreieck ausgebildet. Gelinge der Ausbruch auf der Oberseite - wonach es aktuell aussehe - dürfte der Aufwärtstrend wiederaufgenommen werden. Die Aktie sei nach wie vor alles andere als ambitioniert bewertet und biete reichlich Potenzial in einem steigenden Goldmarkt.