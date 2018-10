Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (23.10.2018/ac/a/a)



Nach der Ankündigung eines Zusammenschlusses mit Randgold Resources sei es zu einer Outperformance gekommen. Aber auch unter Berücksichtigung des Deals fehle es Barrick Gold nun an kurzfristigen Katalysatoren, so die Einschätzung der Analysten von Macquarie Research. Das Produktionsvolumen werde in den nächsten Jahren sinken. Neuere Projekte seien derweil noch Jahre von einer vollständigen Produktionskapazität entfernt.Der Markt bewerte den Umstand positiv, dass Randgold-CEO Mark Bristow beim neuen Konzern den Chefposten inne haben werde. Verbesserungen durch ein neues Management seien zwar vorstellbar. Mögliche Ansatzpunkte für Änderungen würden aber wohl kaum die kurzfristigen Prognosen beeinflussen. Die Bewertung der Barrick Gold-Aktie nimmt nach Ansicht von Analyst Michael Siperco bereits Verbesserungen. Der neue Konzern notiere im Vergleich zur globalen Peer Group mit einem Aufschlag der nur schwer zu rechtfertigen sei.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Macquarie Research den Titel von "outperform" auf "neutral" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 17,00 CAD.