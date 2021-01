Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,392 EUR -1,46% (21.01.2021, 19:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,54 USD -1,22% (21.01.2021, 18:51)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

29,765 CAD -1,21% (21.01.2021, 18:51)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis müsse heute im frühen amerikanischen Handel Federn lassen. Rund zehn Dollar verliere das Edelmetall aktuell. Auch Silber ( ISIN XC0009653103 WKN nicht bekannt) stehe leicht unter Druck. Die Minenaktien müssten ebenfalls einen Teil ihrer Gewinne des Vortages wieder abgeben. Und auch Barrick Gold komme aktuell nicht von der Stelle. Die Bullen scheinen auf Granit zu beißen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Der Weg nach oben sei aktuell noch versperrt.Charttechnisch betrachtet versuche sich die Barrick Gold-Aktie an einer Bodenbildung. Doch dieser Boden stehe aktuell noch auf wackeligen Beinen. Ein Vergleich mit dem großen Konkurrenten Newmont zeige: Barrick sei auch hier ein Underperformer. Während die Newmont-Aktie vom Top bei 70,37 Dollar im August des vergangenen Jahres rund 11 Prozent verloren habe, würden sich die Verluste bei Barrick vom Top bei 30,46 Dollar im September des vergangenen Jahres aktuell auf knapp 23 Prozent summieren. Das sei eine beträchtliche Underperformance des zweitgrößten Goldproduzenten im Vergleich zum größten Goldproduzenten.Das Ganze operativ zu erklären, falle schwer. Immerhin würden Newmont und Barrick Nevada Gold Mines als Joint Venture zusammenbetreiben. Nevada Gold Mines produziere über 4 Millionen Unzen Gold jährlich. Damit würden beide Konzerne an diesem Join Venture hängen. Sicher, Barrick Gold habe die Probleme in Papua-Neuguinea mit der Porgera-Mine. Barrick und Partner Zijin hätten die Mine geschlossen, nachdem sie sich mit der dortigen Regierung nicht auf eine Verlängerung der Minenlizenz hätten einigen können. Doch die restlichen Minen von Barrick würden ohne große Probleme verlaufen.Der Unterschied zwischen Barrick Gold und Newmont liege sicherlich auch darin, dass Newmont eine aggressivere Dividendenpolitik fahre. Die Dividendenrendite von Newmont liege bei 2,5 Prozent, die von Barrick Gold bei 1,5 Prozent. Zudem habe Newmont einen Aktienrückkauf angekündigt. Allerdings habe sich Newmont bereits im Vorfeld besser beziehungsweise weniger schlecht entwickelt. Es scheine, als honoriere der Markt die höhere Ausschüttung bei Newmont aktuell mit den geringeren Problemen auf der operativen Ebene.