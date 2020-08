Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (27.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Wolf vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. unter die Lupe.Gold erlebe in diesem Jahr seine beste Performance seit 2011. Gefragt seien deshalb nicht nur das Edelmetall selbst, sondern auch Minen-Aktien. Einer der Favoriten der Investoren sei Barrick Gold. Der Wert sei in diesem Jahr ebenfalls hervorragend gelaufen, treffe jedoch nun auf einen starken Widerstand. Mit einem Plus von 60% seit Jahresanfang gehöre Barrick Gold zu den Top-Performern unter den Goldminen-Aktien. Freunde des kanadischen Konzerns müssten schon vier Jahre zurückgehen, um eine noch bessere Performance zu finden.Charttechnisch befinde sich die Barrick Gold-Aktie in einem dynamischen Aufwärtstrend, der auf einer Doppelboden-Formation mit zwei Tiefpunkten von 2015 und 2018 gründe. Dies sei ein starkes Kaufsignal, so dass die Barrick Gold-Aktie mittelfristig die alten Hochpunkte von 2007 und 2011 um 55 USD ansteuern werde. Kurzfristig könnte die Barrick Gold-Aktie mit einer weiteren Aufwärtswelle in die starke Widerstandzone zwischen 30 und 34 USD reinlaufen. Allerdings würde diese erst mit Schlusskursen oberhalb von 35 USD auch nachhaltig geknackt sein.Das mittelfristige Chartbild der Barrick Gold-Aktie könne überzeugen, kurzfristig könnte die Rally aber in der starken Widerstandszone zwischen 30 und 34 USD zunächst abgebremst werden, so Andreas Wolf vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2020)