NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,20 USD -0,06% (30.07.2019, 15:55)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,68 CAD +0,22% (30.07.2019, 15:56)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (30.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe eine beeindruckende Rally hinter sich. Seit dem zyklischen Tief im Mai habe das Papier rund 46 Prozent an Wert zugelegt. Sei damit das Ende der Fahnenstange erreicht? Vermutlich nicht. Die Chancen, dass sich die Rally in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzen werde, stünden gut. Im Spätsommer allerdings sollten Anleger vorsichtig werden.Obwohl Anleger in den vergangenen Jahren teils auf schmerzhafte Art und Weise erlebt hätten, dass sich Gold und Goldminenaktien nicht immer ein zu eins bewegen würden, habe die Barrick-Aktie in den vergangenen Wochen die Bewegung bei Gold nachvollzogen und sogar mit einem schönen Hebel versehen. Ähnlich wie bei Gold scheine der Anstieg noch nicht beendet zu sein. Aus charttechnischer Sicht seien Kurse im Bereich von 25 Kanadischen Dollar nach wie vor möglich, bevor eine größere Korrektur einsetzen sollte. Langfristig sollte die Barrick-Aktie das Hoch aus dem Jahr 2016 bei 30 Kanadischen Dollar aus dem Markt nehmen.Wie bereits mehrfach geschrieben: Operativ lasse sich ein solcher Anstieg durchaus rechtfertigen. Barrick habe sich in den vergangenen Jahren durch ein rigoroses Sparprogramm saniert. Mittlerweile stehe wieder Wachstum auf der Agenda. Und das nicht erst seit der Übernahme von Randgold Resources. Auch Acacia solle wieder in den Konzern integriert werden. Sicherlich sei das nicht das gewesen, was Barrick ursprünglich mit der Tochter vorgehabt habe. Eigentlich habe sich Barrick von seinem Anteil trennen wollen. Doch die anhaltenden Probleme in Tansania und der niedrige Aktienkurs hätten das unmöglich gemacht. Jetzt mache man aus der Not eine Tugend und gehe den anderen Weg. Hausintern dürfte Acacia dann saniert werden, die Probleme mit der Regierung in Tansania gelöst werden - und dann stehe einem erneuten Börsengang sicherlich nichts mehr im Weg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,34 EUR -0,72% (30.07.2019, 16:02)