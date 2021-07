Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (30.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie sei mittlerweile historisch betrachtet günstig bewertet. Aber das sei nur eine Randerscheinung. Wichtiger sei, dass bei einem potenziellen Boden im Edelmetallsektor die großen Werte relativ rasch Mittelzuflüsse erfahren sollten, was Barrick Gold zu einem Profiteur machen dürfte. Und noch wichtiger sei das Chartbild: Auf der kurzen Zeitachse scheine Barrick Gold bei knapp über 17 Euro einen Boden eingezogen zu haben. Der Titel mache Anstalten, nach oben auszubrechen.Im Moment sei Barrick Gold nicht mehr als eine Spekulation auf einen potenziellen Boden im Edelmetallsektor. Sollte sich dieser Boden bestätigen, dann werden wir auch wieder stärker ins Risiko gehen und kleinere, unbekannte Gold- und vor allem Silberwerte kaufen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,254 EUR -0,52% (30.07.2021, 16:25)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:21,7401 USD -0,32% (30.07.2021, 16:13)