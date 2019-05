Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (20.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse des Analysten Christopher LaFemina von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Christopher LaFemina, Aktienanalyst von Jefferies & Co, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) weiterhin zu halten.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Metall- und Minensektor passen die Analysten von Jefferies & Co ihre Bewertungsmodelle an.Analyst Christopher LaFemina reduziert das Kursziel für die Aktien von Barrick Gold Corp. von 14,00 auf 13,50 USD.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel unverändert mit "hold" ein.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:10,97 EUR +1,29% (20.05.2019, 17:35)