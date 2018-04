Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) weiterhin zu kaufen.Barrick Gold Corp. habe ein schwaches erstes Quartal hinter sich. Die Goldproduktuion sei sequenziell um 22% gesunken. Allerdings seien die Goldverkäufe höher gewesen als angenommen, was vor allem der Lagerbestandsfreisetzung bei Turquoise Ridge zu verdanken sei.Im Kuper-Segment seien die Erwartungen verfehlt worden. Auch wenn die Sparte nur 10% zum Jahresumsatz von Barrick Gold beitrage, könnten das schwache Produktionsvolumen, niedrigere realisierte Preise und wahrscheinlich höhere Kosten den positiven Effekt durch höhere Goldverkäufe in Q1 wieder zunichte machen.Die Barrick Gold-Aktie notiere derzeit auf NAV-Basis mit einem leichten Aufschlag gegenüber der ebenfalls stark unterbewerteten Peer Group. Ein wiedererwecktes allgemeines Interesse der Investoren am nordamerikanischen Goldsektor könnte Barrick Gold zum Vorteil gereichen. Auch beim letzten Sektorumschwung Ende 2015 sei es bei Barrick Gold zu einer Outperformance gekommen, so der Analyst Tony Lesiak. Der Titel bleibe ein Goldbranchen- und Indexschwergewicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:10,75 EUR -3,59% (16.04.2018, 17:35)